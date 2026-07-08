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Nisu je poštedeli! Luka i Anita dokazali da ih boli Kačavenda, napljuvali je samo što je prošla pored njih: Ona misli da u nju svi gledaju, MAJKO SVETA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Luka Vujović i Anita Stanojlović sedeli su u dvorištu, te su tako žestoko napljuvali Milenu Kačavendu, koja je samo prolazila pored njih.

- Jao vidi ovu, majko sveta - rekla je Anita pokazujući očima na Kačavendu koja je prolazila.

- Ja ne znam šta ti nije jasno, kada je neko u 50 godina nezadovoljan, pa se oblači i ponaša kao da ima 20 godina. Ona kada sedi misli da je svi gledaju - rekao je Luka.

- Znaš kada bih ja ovako izbacila si*e da imam 40 godina?! Nikada - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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