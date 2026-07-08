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Ne sme da mrdne: Kazinom odzvanjalo OKUJ ME CARE, Maja se zbog Asmina SKAMENILA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pa ovo je totalni hit!

Naš pevač Novica Bulatović zadužen je za večerašnju atmosferu na žurki, a zajedno sa njim i pevačica Ana Bertić, a on je ovom prilikom zapevao pesmu "Okuj me care", a Maja Marinković se skamenila, što možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Ova Majina reakcija na pesmu šokirala je sve, s obzirom na to da je do prošle žurke ovu pesmu pevala, pa je njeno ovo ponašanje zaličilo na to da ona zbog Asmina Durdžića upravo ovu pesmu ne sme da peva, pošto je njen bivši dečko, podsetimo, Filip Car.

Da li je ovo po sredi ili je pak, nešto drugo u pitanju, ostaje nam da ispratimo i saznamo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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