Spremite se, pašćete od smeha! Janjuš izvršio detaljnu inspekciju Kačavendinih gaća, urnebesne scene u Odabranima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pa ovo je totalni hit!

Marko Janjušević Janjuš video je Milenu Kačavendu kako slaže donji veš u Odabranima, te je tako dobio želju da vidi kakve to ona gaće poseduje.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, on joj je uzimao par gaća po par, dok se ona sve vreme smejala i terala ga od sebe, s obzirom na to da je ona sve vreme slagala veš, dok joj je on složeno rasturao.

Foto: TV Pink Printscreen

Odabrani su sve vreme slušali njegove disertacije i opise o njenom donjem vešu, a kako je to izgledalo, pogledajte u video-prilogu detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

