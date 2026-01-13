Spremite se, pašćete od smeha! Janjuš izvršio detaljnu inspekciju Kačavendinih gaća, urnebesne scene u Odabranima (VIDEO)

Pa ovo je totalni hit!
Marko Janjušević Janjuš video je Milenu Kačavendu kako slaže donji veš u Odabranima, te je tako dobio želju da vidi kakve to ona gaće poseduje.
Naime, on joj je uzimao par gaća po par, dok se ona sve vreme smejala i terala ga od sebe, s obzirom na to da je ona sve vreme slagala veš, dok joj je on složeno rasturao.
Odabrani su sve vreme slušali njegove disertacije i opise o njenom donjem vešu, a kako je to izgledalo, pogledajte u video-prilogu detaljnije.
Autor: Nikola Žugić