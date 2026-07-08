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Ona može da ima muškarca samo koji sedi kod kuće: Dača i Teodora razvezali jezik o učesnicima ELITE, a posebnu pažnju su pridali Asminu i Maji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opalili paljbu po učesnicima!

Teodora Delić i Danilo Dača Virijević iskomentarisali su pojedine učesnike Bele kuće.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Ali Luka i Anita što su ljubomorni jer ih nema u temama - rekao je Dača.

- Kako mene nervira ovo, a popi*ali se jedno po drugima - rerkla je Teodora.

- Šta bi Maja rekla da dođe Asmin ovako da igra, a da ona ne dođe na žurku? Malo je i Maja tu kriva. Da dođe Asmin ovde da igra, a ona da sedi ili leži u krevetu, to bi mu bila smrt. - nastavio je Dača.

- A on leži u krevetu? - pitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da bre. Video sam ga da se tušira i da je bio ispred hotela. Ne znam gde je sad. Da budemo realni, ne možemo samo njega da napadamo. Ona je žensko pa joj se to umanjuje. Čekaj bre, i ti si kriva. - rekao je Dača.

- On je znao to - rekla je Teodora.

- Jeste. On je vepar pa je vepar, on je smrad. Ako Maja misli da je on to radio sve da bi njoj erao inat, zašto sada ovo radi, zašto ga ostavlja da on sedi, a ona na žurki ako zna da je to inat? - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja može da ima samo muškarca koji će da sedi kući, a ona da ide - rekla je Teodora.

- Nju to ne radi. Nju radi da joj vređa oca. To njih radi. To su bolesnici - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović

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