Bez dlake na jeziku! Dača i Teodora opleli po Maji Marinković: Džabe operacije, ona se... (VIDEO)

Ne štede reči!

Dok su Ana Bertić i Novica Bulatović pravili atmosferu za pamćenje na ovoj žurki, Teodora Delić i Dača Virijević opleli su po Maji Marinković, što možete pogledati OVDE.

- Da Asmin dođe sada i da igra, a da ona ležin u krevetu, to bi mu bilo...I Maja je malo kriva tu da budemo realni, ne možemo samo njega da napadamo. Pa čekaj, i ti si kriva - rekao je Dača.

- On je znao to, sam je uleteo u to, pritom znamo što je uleteo u to, ne iz velike ljubavi - rekla je Teodora.

- I šta je inat naspram onoga što je on njoj izgovorio?! Ništa, kontaš - rekao je Virijević.

- Maja može da ima muškarca samo koji će da sedi kod kuće dok ona ide u šoping - rekla je Teodora.

- Ne, Maju radi da joj vređaš oca, a njemu da vređaš porodicu - rekaoj e Dača.

- Da su se kar*li, mene bi bilo sramota - rekla je Teodora.

- Kada sam ušao u devetku nisam znao da je Maja ovakva, nije ovakva bila na početku. Da ti dečko kaže da ti imaš se*s sa svojim ocem, da ima dokaze o tebi i ocu, pa m*š u pi*ku materinu je*em te u usta. Realno, Maja je dobra riba, a sebi dozvoljava takve stvari - rekao je Dača.

- Sada jeste - rekla je Teodora.

- Džabe operacije, džabe - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić