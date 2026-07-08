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PALE KOČNICE NA ŽURKI: Filip ne skida ruke sa Aneli, sevaju vreli dodiri! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Atmosfera na žurki dostigla je vrhunac, a među najzapaženijim učesnicima bili su Aneli Ahmić i Filip Đukić. Njih dvoje prepustili su se muzici i zajedno zaigrali, ne krijući da uživaju u dobrom provodu.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom plesa, Filip je u nekoliko navrata nežno dodirnuo Aneli po stomaku, dok je sve vreme sa osmehom posmatrao i divio se njenom izgledu.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli je delovala opušteno i raspoloženo, pa je uzvratila osmesima i nastavila da igra u njegovom društvu.

Autor: Teodora Mladenović

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