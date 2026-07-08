IZMEĐU DVE VATRE: Aneli drži za ruku svoju najveću ljubav, a tik do nje, u čvrstom stisku drži muškarca kog pokušava da osvoji! (VIDEO)

Šok!

Učesnici su se tokom žurke odlično zabavljali uz igru “Dan i noć”, koju je Toša vodio sa mnogo energije i dobre atmosfere. Svi su se trudili da isprate pravila, a smeha i zanimljivih situacija nije nedostajalo.

Ipak, jedan trenutak posebno je privukao pažnju. Aneli Ahmić našla se između bivšeg partnera Marka Janjuševića Janjuša i Filipa Đukića, pa je u jednom trenutku jednog držala za jednu, a drugog za drugu ruku.

Kako je igra odmicala, konkurencija je bila sve jača, a na samom kraju u borbi za pobedu ostali su Sandra Todić i Filip Đukić. Posle neizvesne završnice, Filip je pokazao više spretnosti i koncentracije, pa je odneo pobedu, dok su ostali učesnici njegov uspeh ispratili aplauzom i osmesima.

Autor: Teodora Mladenović