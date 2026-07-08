PIŠE 585: Mina dala Toši Anelinu narukvicu, koja je bila bačena u jezero, u zamenu za nagradu! (VIDEO)

Neočekivano!

Mina Vrbaški iskoristila je trenutak da priđe Toši, kako bi mu poklonila zlatnu narukvicu koju je pronašla u zamenu za novac koji bi poklonila svom partneru Viktoru Gagiću.

- Ja ti dam sad zlatnu narukvicu, a ti meni pare. To je ono što su bacili u jezero. Ugravirano je Aneli, zlatna je. Znam da je zlato jer na ovoj kvačici piše nešto. Ja ti to stavim na ruku. Koliko dugo je bila ujezeru, uopšte nije oštećena. Ja ovo neću da nosim kući, ovako sam izvukla iz jezera. - rekla je Mina.

- Ja nisam podmitljiv. Je l' piše 999, 750, 585... - rekao je Toša.

- Piše 585. Molim te Tošo. - rekla je Mina.

Autor: Teodora Mladenović