BUVLJAK PRAVI OD DVORIŠTA: Dokle je Luka spreman da ide da bi udovoljio svojoj trudnoj Aniti, pa pokušao da nađe kompromis sa Tošom?! (VIDEO)

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Luka Vujović bio je sledeći na redu koji je zaposao Tošu svojim kačketima kako bi od njega za uzvrat dobio željenu nagradu, u zamenu za jedan od kačketa.

- Hoćeš da daš dve hiljade Aniti da kocka, a ja ti dam kačket - rekao je Luka.

- Nemam nijedan kačket. Ti ih imaš 300, a ja nijedan - rekao je Toša.

- Ja ću da ti donesem, da imaš jednu životinjicu, a ti biraj koju ćeš - rekao je Luka.

- hoću da izaberem - rekao je Toša.

- Skidaj mi ovo sa glave - rekao je Toša.

- Ovaj ti ne bih dao za sto hiljada - rekao je Luka.

- Daj da ga vidim - rekao je Toša.

- Imaš zmiju, ajkulu, vuka, medu, gorilu i Lamborgini - nabrojao je Luka.

- Meni se sviđa taj što ti imaš na glavi - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović