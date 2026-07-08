Drama u cik zore! Aneli pala roletna zbog Dušice, izmarširala Đukića od sebe: M*š, nemoj da ti ja... (VIDEO)

Ne štedi ga!

Aneli Ahmić spremala se da legne da spava, kada je videla Filipa Đukića da prolazi kroz sobu, te je počela da mu prebacuje i da ga provocira zbog Dušice Đokić.

- Aham, sad lutaš đubre jedno, m*š tamo, odj*bi od mene. M*š tamo pijanice jedna pijana - govorila je Aneli.

- Sve sam video - rekao je Filip.

- Ti video?! Jao, šta si ti video?! Šta si video pi*ko jedna - rekla je Aneli.

- Jela si tunjevinu - rekao je Đukić.

- Ne, jela sam piletinu, ajmo m*š na adresu. Mene budalom da praviš možeš u nekom drugom svetu, misliš sa mnom da se zaj*bavaš, hoćeš al u ku*cu, da ti ja zavrtim mozak. Samo možeš gledati kroz te naočare - rekla je Aneli.

- Sve video - rekao je Filip.

- Šta si video?! Na mene prebacuješ, m*š tamo ispod trema. Sa mnom igraš celu noć, praviš od mene nemoralnu ženu, ti praviš to od mene - rekla je Aneli.

- Folirant je*ote - rekao je Đukić.

- Rekla sam ti m*š od mene - rekla je Aneli.

- Šta ti radim?! Sram te bilo brate - rekao je Filip.

- Na mene se izvlačiš ti kao: "sve sam video", šta si mogao da vidiš budalo jedna bolesna - rekla je Aneli.

- Kakav bezobraznik je*ote, strašno. Ja bolestan?! - rekao je Đukić.

- Videćeš za ovo, za sve ovo - ponavljala je Aneli.

Autor: Nikola Žugić