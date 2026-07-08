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Drama u cik zore! Aneli pala roletna zbog Dušice, izmarširala Đukića od sebe: M*š, nemoj da ti ja... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi ga!

Aneli Ahmić spremala se da legne da spava, kada je videla Filipa Đukića da prolazi kroz sobu, te je počela da mu prebacuje i da ga provocira zbog Dušice Đokić.

- Aham, sad lutaš đubre jedno, m*š tamo, odj*bi od mene. M*š tamo pijanice jedna pijana - govorila je Aneli.

- Sve sam video - rekao je Filip.

- Ti video?! Jao, šta si ti video?! Šta si video pi*ko jedna - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jela si tunjevinu - rekao je Đukić.

- Ne, jela sam piletinu, ajmo m*š na adresu. Mene budalom da praviš možeš u nekom drugom svetu, misliš sa mnom da se zaj*bavaš, hoćeš al u ku*cu, da ti ja zavrtim mozak. Samo možeš gledati kroz te naočare - rekla je Aneli.

- Sve video - rekao je Filip.

- Šta si video?! Na mene prebacuješ, m*š tamo ispod trema. Sa mnom igraš celu noć, praviš od mene nemoralnu ženu, ti praviš to od mene - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Folirant je*ote - rekao je Đukić.

- Rekla sam ti m*š od mene - rekla je Aneli.

- Šta ti radim?! Sram te bilo brate - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na mene se izvlačiš ti kao: "sve sam video", šta si mogao da vidiš budalo jedna bolesna - rekla je Aneli.

- Kakav bezobraznik je*ote, strašno. Ja bolestan?! - rekao je Đukić.

- Videćeš za ovo, za sve ovo - ponavljala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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