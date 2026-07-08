Ori se dvorište! Janjuš zaurlao na Anastasiju jer mu je posle bukvice spomenula ćerku: Makni se kretenko, samo da mi je videti tvog ĆAĆU (VIDEO)

Urla i ne prestaje!

Marku Janjuševiću Janjušu pala je roletna zbog Anastasije Brčić, te su tako ušli u sukob zbog Bore Santane, sa kojim se Anastasija ponovo posvađala.

- Što je najjače, ja Janjuša gotivim od početka - rekla je Anastasija.

- Ne, ti mene ne gotiviš jer me ništa nisi poslušala kretenko šta sam ti govorio. Da me gotiviš, rekla bi: "gotivim ovog momka od 40 godina koji je napravio 800 grešaka u životu i rekao mi je nešto normalno", ti da si normalna sa 20 godina ti ne bi pila alkohol, jer tebi ne odgovara. Videćeš šta će ti reći mama i tata kada izađeš - rekao je Janjuš.

- Moji će reći: "trebala si da mu je*eš mater". Ti si po proceni imao mnogo gore izbore - rekla je Anastasija.

- Ja sam ti govorio u novembru i decembru da se makneš, nisi se maknula...Devojko, ti si za lečenje, ti treba da odeš kući kod svojih i da kažeš da ti nije dobro - rekao je Janjuš.

- I ti treba da odeš kod ćerke i da kažeš: "žao mi je" - rekla je Anastasija.

- Ajde skloni mi se je*em te u ta usta žvalava. Ajde skloni mi se, nemoj da mi se obraćaš više. Završili smo. Lepo te molim, pusti me da jedem. Ja sam ti govorio da se makneš od njega, a ti došla da mi palam*diš o nekim stvarima, ti da spominješ moju ćerku. Kretenko glupa ne znaš gde se nalaziš. Samo da mi je videti tvog tatu, da ne izađeš iz kuće dok se ne opametiš, nemaš dva grama mozga - besneo je Janjuš.

- Moj ćaća je mene pravio, ja sam ista kao ona - rekla je Anastasija.

- Ti nisi ista kao ona, on je mangup, a ti si kretenka, ja sam ti govorio da se makneš od ovoga - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić