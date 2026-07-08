Očitao joj bukvicu! Anđelo ne dozvoljava Boginji da ponovo bude UTORAK DEVOJKA, ona se buni: Nisam ništa loše htela... (VIDEO)

Pokušava da je urazumi!

Tanja Stijelja Boginja legla je kod Anđela Rankovića u krevet, te su tako ušli u raspravu.

- Možeš da poslušaš nekada nešto ili ne?! Ozbiljno ti kažem, poslušaj nekada nekog, pusti da ti neko kaže nešto, pa razmisli, ne odmah: "aaa". Sve je okej, možemo da se poljubimo i to sve, ali nema ispod jorgana i ostale stvari - rekao je Anđelo.

- To si mi ti napravio sada - rekla je Boginja.

- Ti se odmah ljutiš. Ja pokušavam svaki put da ti objasnim istu stvar. Je l' kapiraš?! Nisam ljut, nisam besan, nego me iznerviraš - rekao je Ranković.

- Ja nisam pijana - rekla je Boginja.

- Ti si trezna?! Ja te znam budalo kako dišeš, ja te znam kako se nasmeješ da li si pijana ili si trezna - rekao je Anđelo.

- Ne smem da te zagrlim, šta - pitala je Boginja.

- Smeš, naravno, ali ti kao da smo kod kuće svoje, hoćeš sutra da budeš utorak devojka - rekao je Anđelo.

- Ako me ti tako ne smatraš onda me boli ku*ac šta drugi misle - rekla je Boginja.

- Ti stalno imaš neki bunt kada ti neko kaže, ja ti zbog nas kažem neke normalne stvari, ti odmah pričaš za neke druge devojke. Pričam ti za tebe i za sebe, ti treba da skapiraš da ti bespotrebno nisu neke stvari na leđima potrebne, ali nemoj da se ljutiš na mene kada kažem da nam ne treba da se grlimo ispod jorgana i sve to. Ako ležimo ispod jorgana 10 minuta i krenemo da se grlimo, trpećeš sve i svašta - rekao je Anđelo.

- Ali to si ti napravio Anđelo, ne ja. Iznervirao si me sada, nisam ništa loše htela sada da uradim, ti kao da ti je došao Ivan jeb*te - rekla je Boginja.

Autor: Nikola Žugić