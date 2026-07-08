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Pokreće novi biznis: Toša uništio Kačavendu prozivkama, ona donela odluku da on bude PROMOTER njenog VAGINAŽA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Robot Toša došao je kod Milene Kačavende koju je odmah isprozivao i počeo da se šali sa njom.

- Sediš golom g*zicom na tom skupom jastuku. Sediš sa praćkicom, znaš na šta ja mislim - rekao je Toša.

- Ko zna gde si afterisao pa si tako poludeo - rekla je Milena.

- Dovoljno ej što sam slušao šta ste radili. Vesela Dragana je plakala celu noć i gledala da li će Matora da padne. Kako možeš nasukanom kitu da držiš balans? - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo se nasukala, bez toga kita - rekla je Dragana.

- Ko me sve krljao dobro je da nemam i kandidu na glavi - rekao je Toša.

- Prva sam ga poljubila i onda se prok*rvao - rekla je Milena.

- Koja ti je omiljena pesma iz devedesetih? - pitao je Toša.

- Oči boje duge - rekla je Milena.

- Znao sam da si emotivna - rekao je Toša.

- Naterao si me da razmislim o vaginažu, ali bez tebe nema, moraš da budeš promoter - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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