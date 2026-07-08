Dogovor je pao! Janjuš, Anđelo i Toša letuju kod Murata u Španiji, Sara skočila kao oparena: RADIĆE GPS! (VIDEO)

Nije joj svejedno!

Toša, Janjuš, Anđelo, Dušica i Sara su se samopozvali kod Murata u Španiju gde su odlučili da će letovati ove godine.

- Jesi li bio nekad na nudističkoj plaži? - pitao ej Janjuš.

- Naravno da sam bio, stavio sam USB oko vrata - rekao je Janjuš.

- Zanima nas imali takva plaža u Španiji? - pitao ej Toša-

- Radiće onaj moj GPS - rekla je Sara.

- Šta misliš da li će oni opstati? - pitao je Janjuš.

- Naravno jer mi dolazimo u goste - rekao je Toša.

- Kad idemo u Španiju ako je Ada Bojana od prvog? - pitao je Anđelo.

- Kad Murat ima slobodne apartmane - rekao ej Toša.

- Ja sam uvek htela nekog dečka koji čini na Arapina nekog - rekla je Sara.

Autor: A.Anđić