Ovo samo Toša može: Isprozivao takmičare, pa ih nasamario i PROMENIO PRAVILA igre! Hit! (VIDEO)

Urnebesno!

Nakon što je Toša saopštio pravila današnje igrice, započeli su sa takmičenjem.

Nekoliko takmičara je odmah ispalo, a onda je Toša krenuo da proveri da li se niko ne pomera, te je na razne načine pokušao da ih nasamari da ispadnu iz igre.

- Ma nema Švajcarska, ni Teodorica ono što ima on, samo Bebica - pevao je Toša dok je provocirao Teodoru.

U jednom momentu Teodora i Filip Đukić su prešli belu liniju nakon čea je Toša rekao da se poljube u usta.

- Drvena Marija ide u nazad! - rekao je Toša.

Autor: A.Anđić