Učesnici izneli svoj sud šta se desilo u šteku sa Aneli i Filipom, pa Terza otkrio ŠOK detalj! (VIDEO)

Aneli Ahmić pokušava na sve načine da se ogradi od šteka sa Filipom Đukićem.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

- Što poričeš da se svašta desilo u šteku sa Filipom? Što si se sagnula da opereš ruke u bazenu? - glasilo je pitanje.

- Ništa se nije desilo. Za mene je to priča koja je zanimljiva ovde ovima. Mi znamo da nije bilo ništa. - rekla je Aneli.

- Popr*ljiva sestra posle toga bude sa Đukićem. Zamisli ona štrokava posteljina stoji u ćošku. Zašto bi Todićka spavala kod ponija i gusaka? Sita džabe si krečila. - rekla je Stanija.

- Ovo mi je zanimljivo što mi je rekla. Ja sam rekao da je Todićka dobila mal garderobe za ovo. Mnogo je čudno što je Aneli prihvatila Todićku odjednom. Ovo mi je superzanimljivo. Aneli je drži kao kera. Da se vratim na pranje ruku, Aneli nije neko ko nosi sapun i ne koristi često pranje ruku. - rekao je Ivan.

- Sinoć joj nabija prstenac, zavukao joj ruku kod d*peta, kod šanka. - rekao je Terza.

- Nismo se prs*enjačili i dirali. Neće biti s*ksa - rekla je Aneli.

- Aneli je danas rekla da je najbolje da priznaju da su u vezi. Zar nije lakše da skineš teret sa sebe i blam. Niko bas ne bi dirao. Vi nas je*ete kao mlade majmune. Ona više blama nema. Ona se ljutila na Filipa svaku emisiju, a sad umire od smeha. Šta je ona dozvolila. - rekao je Ivan.

- Prala je ruke jer je bila intimna sa Filipom u šteku. Verujem da je brzo završio šta je imao jer je otišao sa podignutim. Jasno je da je tu bilo nešto i to je njen kanal. Ti si sebi dozvolila blamčinu pred kraj. Ja verujem da je Sita poslala Sandru da je odvoji od Fiilipa. Ne mogu da verujem da joj nije bitnije dete. Što oni uopšte spavaju zajedno u krevetu? Mi možemo da mislimo da se oni vataju, prs*enjače. Kao truleks krpa juri za polnim organom. Ona juri polne organe po ekonomskom dvorištu. Možda bude i trojka. Aneli je u kanalu, go*nima... Pokazala je da je bludna i nemoralna. - rekao je Uroš.

- To bi bilo kao da ja sa Vanjom da spavam i da se ne pipkamo. Ona sama sebe kanali. S tobom se sad sprdaju. Oni su za mene u vezi. Je l' se sa jezikom ljubite? Samo lažunjate ovde. - rekao je Janjuš.

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Autor: Teodora Mladenović