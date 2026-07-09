Asmin priznao da mu i dalje ozvanjaju Majine reči, učesnici ne vide trunku ljubavi u njihovoj vezi: Lupiće ih šamar realnosti kad vide roditelje! (VIDEO)

Mića je poručio da ne napada Staniju, već da je sama donosila svoje odluke, dok je Asmin priznao da mu i dalje odzvanjaju Majine reči o njegovoj sestri.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Lepog Miću.

- Zašto napadaš Staniju? Da li zato što je odjavila tvog prijatelja? - glasilo je pitanje.

- Ja nju ne napadam. Asmin je nejn izbor, Maja je njena prijatejica. Ona je birala sebe u ovoj priči. Ona nema ovde velikog prijatelja. Ne bih ja o mom prijatelju. Ja znam da Neboja imao hiljade devojaka. Budalaština. - rekao je Mića.

- Kako misliš da se oseća tvoja sestra Minka? - glasilo je pitanje za Asmina.

- Svaka normalna osoba s kojom moja sestra ima dodir u to ne veruje niko. To je preružno što je Maja rekla. Svaka normalna osoba koja u to veruje je veći monstrum od nas. Ona je to rkla i te reči ne mogu da se povrate. Moj blam jeste što sam to oprostio. Meni te njeni reči odzvanjaju u glavi. Ja sam u svemu iskren. Idem kroz život i na svoju štetu. - rekao je Asmin.

- Dokazali su da ih ne interesuju. Svi su mi morbidni u izjavama. Čuli smo Mevlidu kako je komentarisala. Svi su mi familijarno... Kompletno su mi poremećeni kao i Ahmići. poremećene porodice. Njima to tako lagano izlazi iz usta što mi je šokantno. - rekla je Teodora.

- Slažem se sa mnomgim komentarima. Osramotili su svoje porodice. Oni ne vole ni sebe jer ne bi ovo dopustili. Maja je iskoristila neke stvari koje je Aneli iznela. Njihov odnos će se završiti kobno. Maja se prvi put plaši muškarca. Asmina i Maju će lupiti šamar realnosti, prvenstveno kada budu videli roditelje. Za mene nije ovo ljubav, već opsesija, sujeta. Maja se više bori u tome da on ne pokuša da ode na drugu stranu. - rekla je Mina.

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Autor: Teodora Mladenović