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Maja i ja šetamo kera Staniju: Alibaba aktivirao vređalicu, urniše bivšu kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Poznato je da gledaoci televizije Pink najviše vole emisije koje se odvijaju u Beloj kući, jer upravo tada takmičarima padaju maske, otkrivaju se dugo čuvane tajne i raskrinkavaju odnosi među učesnicima. Tako je i danas, budući da su u toku "Pitanja gledalaca", a takmičari odgovaraju na pitanja koja publika postavlja bez zadrške.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković koja je istakla da je shvatila da je ljubav nje i Asmina Durdžića pobedila sve prepreke i da im Stanija Dobrojević ipak ništa ne može.

- Dečko ti je rekao da se pomirio samo zbog rijalitija s tobom. Neće da trpi štipanja i da ti izgledaš kao ludača koja je izašla iz ludnice. I tebi je to normalno? - glasilo je pitanje.

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- Ma kakvi, to nije tako. Mi smo zgazili sebe jer smo se izvređali, ali na kraju dana mislim da je ljubav pobedila sve. Koliko god su svi protiv nas, mi smo sami dali oružje za sve. Ljubav pobeđuje - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljubavi nema, to je to. Kraj ide uskoro i mislim da od toga nema ništa - rekla je Kačavenda.

- Nek se vrati emisija u subotu uveče da vidite kako ljubav pobeđuje, a ovde je pobedila sujeta samo. Asmin odlično igra ovu igru, ostaviće Maju dan pred superfinale ili na dan finala. Videli smo šta su jutros uradili, on je otišao kod Stanije - rekao je Dača.

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- Mi smo snimali scenu: Asmin i Maja šetaju kera Staniju. Šetao sam kera jutros - rekao je Alibaba.

- Jedino je on Majin ker i to je to apsolutno - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

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Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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