BABA SE*A IZ RUME NIJE NIKAKVA LJUBAVNICA: Taki Marinković uzvraća Staniji udarce, izponižavao je kao nikad: Jesam nimfoman, zato je dobila vodu u kolenima, pukao joj meniskus!

Brutalno oglašavanje Majinog oca za Pink.rs!

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki odlučio je da odgovori na uvrede Staniji Dobrojević i uzvrati udarce. Naime, poznato je da je Maja u Beloj kući više puta isticala da su njen otac i Stanija bili intimni u spoljnom svetu, a sada je Taki za Pink.rs sve to potvrdio otkrivši najintimnije detalje njihovog odnosa.

- Baba sera iz Rume koja me stalno prozira i doziva da dođem u Elitu isfrustrirana je jer i dalje ne može da me zaboravi i sveti mi se zato što je odbijena. Ona je ostavljena... Nikako ne može da zaboravi momenat kad je bila na kolenima na usmenom kod mene u toaletu jednog kluba 2022. godine. Maja je odmah posumnjala jer smo se zadržali duži vremenski period. Nikakva je ljubavnica... Sveti se Maji, jer nije uspela da joj postane maćeha, a onda ju je i Amin zamenio, tako izgledaju ostavljene žene - otkrio je Taki i poručio da je spremio ''iznenađenje'' za Staniju.

- Ovih dana joj stiže torta kao što je dobila i Teodora. Taj šar pej, neuspeli botoks neka ostavi moju ćerku na miru, na mlađima svet ostaje - otkriva Marinković za Pink.rs, a onda se osvrnuo na Stanijine uvrede da su on i Maja nimfomani.

- Jesam nimfoman, zato je dobila vodu u kolenima, pukao joj meniskus. Ona je sada samo za staro gvožđe, njeno vreme je prošlo, završila je karijeru - poručio je Marinkovič za naš portal.

Kako će izgledati razračunavanje Takija i Stanije nakon završetka Elite jeste svakako događaj koji zanima milionski auditorijum koji celu dramu prati već nekoliko meseci.

Autor: Pink.rs