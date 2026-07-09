JASNO SE VIDI DA IMA NEKU EMOCIJU: Kačavenda uverena da se Asmin prepun SETE osmehivao Staniji, Dobrojevićeva odbrusila Maji jer mu je prešla preko toga: NE VOLIŠ GA, IZ INATA SI SA NJIM! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi prokomentarisala poglede Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- On se nijedne sekunde nije sklonio da prođe ona, nego se ona provukla. On se sa setom osmehivao kad je prošla. Da je moj partner, je*ala bih mu kevu. Filmski momentar nakon što je ona prošla, on se nasmejao. Ne pamtim kad sam njega videla nasmejanog. Jasno se vidi da ima emociju. Da je moj frajer, glavu bih mu otkinula - rekla je Milena.

- Meni nije jasno kako Maja smireno reaguje na ovo, jer je pravila haos do sada. Da li će ovo biti od ovog trenutka, arhument njoj za naredne svađe, ili ne želi da pokaže šta misli zapravo o svemu ovome. Majina reakcija je veoma čudna. Moguće je i da je Maja svesna toga da ga je napadala dan pre toga da šara pogledom, ne znam, moguće je i da je nešto drugo po sredi - istakao je Luka.

-Očigledno je da ga Maja ne voli, jer je imala ovakvu reakciju. Radila ga je na vaginalnu manipulaciju. Ona je dobila dokaz crno na belo da me je gledao, ali to ignoriše. Maja njega ne voli, iz inata je sa njim u vezi - kazala je Stanija.

- Maja je svesna da je ovo kanal za Staniju. Da se svađamo, samo bi Staniji dali na značaju. Evo, učesnici koji navodno vole Maju, voleli bi da se ona sada namerno kanali i da se bruka svađanjem sa mnom - kazao je Asmin.

- Osmehivanje Stanije i Asmina sve govori. Njegov izraz lica govori da ima emocije prema njoj i da mu je žao zbog svega što se desilo. U tome mu je Maja pomogla, sa nekim rečima koje mu je izogovorila. Stanijina reakcija, ono njeno, nekako zbunjeno, govori. Sramežljivo je prošla pored njega. Stanija i Asmin imaju žal obostrano zbog svega što su propustili. Ja bih Maju više poštovao da je kao što i inače ume je*ala majku. Stanija ne podnosi to što joj je njena rivalka Maja uzela momka, a Maja ne bi podnela da se Asmin vrati njenoj rivalki Staniji - kazao je Ivan.

- Meni je bitno da gledaoci znaju odakle ja dolazim i šta sam pričala sa Dačom, pre nego što me je Dača, naravno, sačekao ispred Odabranih - kazala je Stanija.

- Slika govori više od reči, u ovom slučaju klip. Ovo govori dovoljno, u kakvom su odnosu parneri. Čim joj je veza u krizi, Maja trpi sve. Asmin i Stanija su lagali sve, ne verujem im ništa, ali ništa više. Nijedna ovde nije u pravu, kada je reč o postupcima, ali Maja koja je ćutala sve vreme - kazao je Mića.

- Mene ovde niko ne zna. Samo je jedna osoba ovde imala rečenicu, koja je delimično tačna. Niko ne zna moje rekacije - kazala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.