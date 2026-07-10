ZA VEZU NE ŽELI NI DA ČUJE! Đukić besan kao ris na pomen ozvaničenje odnosa sa Aneli, ne misli da je sramoti! (VIDEO)

Ponovo ističe da je ne sramoti neobaveznim odnosom, da li je zapravo stvarno tako?!
U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' su imali priliku da vide bliskost Filipa Đukića i Aneli Ahmić. U samoj komplilaciji njihovih videa, moglo se videti da su momenti nežnosti i prisnosti veoma prisutni, te mnogima nije bilo jasno da i pored očiglednih emocija, Filip još uvek ne želi da ozvaniči vezu sa njom. Nakon završenog klipa, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ahmićevoj.
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- Nisam ga uhvatila, nisam. Bilo je to ''daj mi ruku'' momenat, ali ga nisam uhvatila za polni organ, to nisam. Što se našeg odnosa tiče, mazimo se, ljubimo se i to je to - kazala je Aneli.
- Kako da me devojka u kazinu uhvati, a ispod pokrivača ne?! Nije me uhvatila, to veze s vezom nema nikakve - rekao je Filip.
- Filipe, nekako mnogima deluje kao da koristiš Aneli. Ispod pokrivača kad dođe je sve kako treba, a mimo toga govoriš da nemate nikakvu budućnost - kazala je voditeljka.
- Nemamo ništa konkretno, nemamo odnos. Ne mogu ovako da je koristim jer i Aneli želi da se sa mnom mazi i ljubi - rekao je Filip.
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Autor: S.Z.