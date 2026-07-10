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ZA VEZU NE ŽELI NI DA ČUJE! Đukić besan kao ris na pomen ozvaničenje odnosa sa Aneli, ne misli da je sramoti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponovo ističe da je ne sramoti neobaveznim odnosom, da li je zapravo stvarno tako?!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' su imali priliku da vide bliskost Filipa Đukića i Aneli Ahmić. U samoj komplilaciji njihovih videa, moglo se videti da su momenti nežnosti i prisnosti veoma prisutni, te mnogima nije bilo jasno da i pored očiglednih emocija, Filip još uvek ne želi da ozvaniči vezu sa njom. Nakon završenog klipa, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ahmićevoj.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ga uhvatila, nisam. Bilo je to ''daj mi ruku'' momenat, ali ga nisam uhvatila za polni organ, to nisam. Što se našeg odnosa tiče, mazimo se, ljubimo se i to je to - kazala je Aneli.

- Kako da me devojka u kazinu uhvati, a ispod pokrivača ne?! Nije me uhvatila, to veze s vezom nema nikakve - rekao je Filip.

- Filipe, nekako mnogima deluje kao da koristiš Aneli. Ispod pokrivača kad dođe je sve kako treba, a mimo toga govoriš da nemate nikakvu budućnost - kazala je voditeljka.

- Nemamo ništa konkretno, nemamo odnos. Ne mogu ovako da je koristim jer i Aneli želi da se sa mnom mazi i ljubi - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

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