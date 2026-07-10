Ja želim svoje dete, svoju krv i svoje gene! Zbog Đukićevih reči Aneli ostala ponovo ponižena! (VIDEO)

Niko nije očekivao ovakve reči od Filipa Đukića nakon utorka.

Ivan Marinković dobio je naredni reč da prokomentariše ljubavni klip Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Ko kaže da je Filip imao neke žene između Aneli? Koja Dušica? Ja ne vidim ništa. Ovo je fenomenalno. slika govori više od hiljadu reči. Pre ga je vatala nožnim prstima, a sad je krenula ručnim. Malo su napredovali da kažu bar da je Asmin najveći problem. On je lepo objasnio, ali ne pije vodu. U moru opravdana je najbitnije da nije Nora problem nego Asmin - rekao je Ivan.

- On je rekao da ne želi dete, a onda klip sa njenom slikom. Tužno mi je bilo šta je Filip sad rekao. Verujem da ima emociju prema Aneli, ali ja njima nikad ne bih bio problme u vezi. Ona bi trebala da bude normalna kao majka mog deteta, a ja njima ne bih bio problem. Ne bih samo želeo slikanje sa Norom, ali ako bi živeli godinu dana zajedno okej - rekao je Asmin.

- Ja želim svoje dete, svoju krv i svoje gene. Ona je devojlica koja je oformljena, a ja ne znam ništa o njom. Ja želim da krenem od nule! - rekao je Filip.

- Ovo je blam za nju! Ona je ozvaničena kombinacija. Videla sam u njemu da hoće da iskoristi - rekla je Teodora.

- Ja sam uvek za ljubav, ali bi trebali ovo da ozvaniče. Nevezano za onaj štek mislim da treba da stanu iza ovoga - rekla je Stanija.

- Ja da mogu da biram sad ne bih nikoga izabrala. on mi nije ništa apsolutno - rekla je Aneli.

- Klip izgleda lepo i interesantno. Ti si taj koji uzme šorc bez gaća, tamo rade šta rade i ona opere ruikice, a onda ovde ovako. On je taj koji nju ponižava. On je taj koji nju tako predtsvlja. Ona se degradira! Ona nikad nije uzela da se zauzme za sebe - rekao je Dačo.

- Mislim da imaju veću hemiju i energiju od nekih ljudi koji su u vezi - rekla je Maja.

- Je l' to znači da ja ne mogu da imam momka nikad više? Oni mogu da pričaju da sam ja kombinacija slobodno - rekla je Aneli.

- Ona je spala na isti nivo kao i mi - rekla je Boginja.

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Autor: A.Anđić