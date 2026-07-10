RODITELJIMA ĆU REĆI DA JE VOLIM, A TAKIJU SE IZVINITI: Asmin negirao da je napravio plan o hladnoj osveti, istakao da planira uprkos svemu budućnost s njom! (VIDEO)

Učesnici su došli do zaključka da Asmin nije u potpunosti iskren prema Maji i da se čega njegova završna reč.

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' su imali priliku da čuju razgovor Ivana Marinovića i Maje Marinković o Asminu Duržiću. Nakon zavrešenog simna, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu.

- Čujem da Ivan misli da ja spremam neku osvetu. Ne, nije tako. Ja idem emocijama, stvarno želim da vidim kako će se dalje odvijati moj odnos sa Majom, nemam nameru da spremam nekakvu osvetu, iskreno. Nisam paćenik, ne treba mi neka druga žena da bih se ja Maji osvetio, stvarno ne - rekao je Asmin.

- Ne mogu da shvatim neke stvari. Obećao je da će se Maji osvetiti, osvetio joj se već. On ništa ne radim, a otvori mu se nešto, pa ispada i kao da se stalno sveti. Maločas se polemisalo o tome da će Maja da mu se osveti, dok je u rijalitiju sigurno neće, kasnije ne znam. Mislim da će na samom kraju rijalitija, iznenaditi Asmin svojim postupkom i na neki način reći da ima emocije prema Staniji. Možda kaže ''Majo, boli me ku*ac za tebe, Stanija je za sve bila u pravu'' - kazao je Ivan.

- Ja ću i mojim roditeljima reći da ja volim Maju. Takiju ću se izviniti i reći mu da ja njegovu ćerku volim i izviniti mu se za sve. Ja da teram inat neću, neću ni da svoju muškost unižavam - rekao je Asmin.

- Asmin nije ni najmanje osvetoljubiv, koliko sam ja. To je mana, ali tako je. Ja Asmina istinski volim, to je tako. Da mu se svetim, to neću. Ako smo se pomirili posle nekih reči koje smo uputili jedno drugom, to je naš problem. Nije naš problem neka druga žena ili drugi muškarac - kazala je Maja.

- Ovo izlaganje Maje i Asmina se pretvorilo u pravdanje nama - kazala je Matora.

- Matora, to si ti danas radila, piješ od muke, a tebe tvoja devojka koristi i znaš da će te šutnuti. Ja se ne pravdam, kao ni moja devojka Maja - kazao je Asmin.

- Moja veza ne funkcioniše kao tvoja, da vređam devojku nakon što joj svašta izgovorim. Kako je moguće da u svakoj svađi mora Asmin da spomene Staniju?! On je čovek koji je i preko svoje porodice prešao, bio sa Aneli nakon svega, ko kaže da je navlačio Aneli, da je navlačio Staniju, a ne da je želeo to u datom trenutku?! - kazala je Matora.

Autor: S.Z.