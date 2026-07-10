ODNOS IM SE SVODI NA INTIMNE ODNOSE I SVAĐE: Mića frapiran odnosom Maje i Asmina, Stanija uverena da će nakon što im splasne plamen strasti krenuti KATAKLIZMA! (VIDEO)

Haos!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' imali su priliku da čuju razgovor Maje Marinković i Asmina Durdžića, koji se ticao orgazma.

- Pričali smo o tome da kada nismo bili zajedno, ležali smo u krevetu, a ja sam osetila nešto - kazala je Maja.

- Imali smo dodire, ona je glumatala da spava, a mi smo se dodirivali - kazao je Asmin.

- Kada je reč o prijateljstvu sa Stanijom, ja nisam ispala loš prijatelj. Ona je mene pljuvala sa Carem, a ja sam to ovde, kasnije saznala. Kodeksi sa njene strane nisu postojali.

- Maja i Asmin su jadni i bedni. Istina o njihovom odnosu će se čuti kada raskinu. Mislim da su se*s imali u februaru mesecu. Maja ga je uradila na vaginalnu manipulaciju. Ovo sve je veoma blamantno. Prava istina će se čuti kada stvarno budu raskinuli - kazala je Stanija.

- Ovo je toliko blamantno! Jedan blam prati drugi blam. Ne znam ni ja šta je suština Majine i Asminove veze, iskreno. Kada dođe do zasićenja, odnosno kad se i se*sa budu zasitili, onda će da im krene sve naopako. Suština njihovog odnosa je se*s i svađa, to je njihova veza - kazao je Mića.

Autor: S.Z.