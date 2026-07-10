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BEZ DLAKE NA JEZIKU! Mina i Uroš zajedničim snagama URNISALI odnos Maje i Asmina, smatraju da su PROBILI DNO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu se libili da iskažu svoj stav!

U novom video-klipu, učesnici ''Elite'' imali su priliku da čuju razgovor u kojem Mina Vrbaški govori Maji Marinković da se distancira od Asmina Durdžića nakon žučne rasprave koju su imali, ističući da ta veza nema nikakvu perspektivu. Vodieljka Ivana Šopić dala je reč nakon završetka snimka Mini.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je čista opsesija. Maja će ostati poražena ako završi sa njim u rijalitiju. Ja sam joj sve vreme govorila da Taki sigurno nije srećan jer sluša te svađe, a njoj je samo klip Asmina i Stanije u glavi bio. Ona se spustila na njegov nivo. Asmin i Maja su isti. Slušam reči koje izgovara ljudima sada, to je sve Asminov nivo. Ona je ranije vređala, ali nikada se toliko nisko nije spuštala, nije bila morbidna. Pobukla je taj njegov manir vređanja. Ne dopada mi se njihov odnos. Mislim da su svađe kakve je Maja imala sa Carem na polju mala beba kakve će potencijalno imati sa Asminom - rekla je Mina.

- Asmin i Maja ne vole ni svoje porodice, a ni sebe. Svojim odnosom su sebe uništili. Plivaju u septičkoj jami prepunoj fekalija. Šta mogu jedno drugom da urade, to je užas. Da se prisetimo šta je šta je sve Asmin izgovarao Aneli, a Maja je ponovila i gore reči nego što mu je Aneli izgovarala - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

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