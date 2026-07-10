RAT LJUTITH RIVALKI NE JENJAVA! Obezbeđenje odmah reagovalo zbog Stanije i Maje, jedna drugoj uputile sve i svašta (VIDEO)

Kako je svađa odmicala, ton je postajao sve oštriji, a obe učesnice uporno su branile svoje stavove, odbijajući da popuste.
Dok je emisija ''Gledanje snimaka'' u toku, Maja Marinković i Stanija Dobrojević ušle su u novi obračun.
- Ku*vo sve te raskinkavam - rekla je Stanija.
- Idem u šoping - rekla je Maja.
- Sad ću da te rešim - rekla je Stanija.
- Ajde - rekla je Maja.
- Hoćeš da te rešim k*rvo bolesna - rekla je Stanija.
- Sad ćeš da vidiš - rekla je Maja.
- Ne možeš da mi uzmeš čest i karakter k*rvo jedna. Možeš da uzmeš sam k*rac Asmina Durdžića. - rekla je Stanija.
- Sve ti ide u jezero ku*vo - rekla je Maja.
- Ti svetinju nemaš, nemaš nikoga. majak te se odstranila - rekla je Stanija.
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Autor: Teodora Mladenović