AKTUELNO

Zadruga

RAT LJUTITH RIVALKI NE JENJAVA! Obezbeđenje odmah reagovalo zbog Stanije i Maje, jedna drugoj uputile sve i svašta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako je svađa odmicala, ton je postajao sve oštriji, a obe učesnice uporno su branile svoje stavove, odbijajući da popuste.

Dok je emisija ''Gledanje snimaka'' u toku, Maja Marinković i Stanija Dobrojević ušle su u novi obračun.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ku*vo sve te raskinkavam - rekla je Stanija.

- Idem u šoping - rekla je Maja.

- Sad ću da te rešim - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde - rekla je Maja.

- Hoćeš da te rešim k*rvo bolesna - rekla je Stanija.

- Sad ćeš da vidiš - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš da mi uzmeš čest i karakter k*rvo jedna. Možeš da uzmeš sam k*rac Asmina Durdžića. - rekla je Stanija.

- Sve ti ide u jezero ku*vo - rekla je Maja.

- Ti svetinju nemaš, nemaš nikoga. majak te se odstranila - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Maja Marinković

#Narod Pita

#Stanija Dobrojević

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Haos ne prestaje: Zbog Maje i Stanije reagovalo obezbeđenje, trese se celo imanje! (VIDEO)

Domaći

ŽESTOK RAT IZMEĐU BURSAĆEVE I GRUJIĆKE NE JENJAVA: Aleksandra tvrdi da ju je Kaća maltretirala, ona uzvraća: Lažeš! Tužiću te zbog laži i kleveta

Hronika

IZ POLICIJE OTIŠAO PRAVO NA DEPONIJU! MONSTRUOZNO: Dragijević tvrdio da nije ubio malu Danku, pa odmah premestio telo! Otkriveni detalji iz optužnice

Domaći

'AKO JE PESMA UŠLA U KONKURENCIJU, NE MOŽE I NE TREBA BITI SPORNA' Zejna progovorila o svom trećem pokušaju da Srbiju predstavlja na Evrosongu, dotakl

Farma

NEZAPAMĆENI HAOS NA FARMI! Boža Džons svim silama udario na Elenu i Ognjena, reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Žestoka svađa Maje i Asmina odjeknula imanjem: Treba pod hitno da spavaš pod Ostrogom! (VIDEO)