POSLEDNJA PITANJA NOVINARA U ELITI 9 IZAZVALA HAOS! Obezbeđenje sprečilo pakleni okršaj Maje i Stanije, Matora prozivkama prilepila Asmina za dno, dok Aneli misli da Filipu Nora nije razlog što nije ozvaničio vezu

Pitanja novinara neretko umeju da izazovu totalni kolaps među učesnicima zbog istine koja izađe na površinu. Njihovi odnosi, često prigušeni međusobnim lažima, uvek budu razotkriveni, a nakon emisije, mnoge stvari krenu u drugom smeru.

Poslednja emisija ''Pitanja novinara'' u ''Eliti 9'' izazvala je veliku reakciju kako takmičara, tako i publike. Pripadnici sedme sile, predstavnik ''Pink.rs'' portala, Darko Tanasijević i ''Red'' portala Jovan Ilić - Joca novinar, tokom noći koja je za nama su postavljali pitanja koja su ''zakucala'' pre samo finale rijalitija, te su učesnici jedni drugima sasuli sve u lice, bez uvijanja u celofan. Domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Asmin Durdžić iskazao je uverenje da njegova bivša devojka, Stanija Dobrojević ima neopisivu želju da mu se vrati, te i da to nikada ne bi priznala, da on ne pokaže kako bi joj se vratio. Njegova izjava, veoma je razbesnela Dobrojevićevu, koja mu je rekla da nije mogao da postupa s njom kako je želeo ni dok su bili zajedno, a kamoli da je i tad sve bilo kako treba, aludiraući na to da mu je čak i intimne odnose ograničila na tri godine.

Asmin Durdžić, takođe je tokom emisije progovorio i o strahu ima kada je reč o odnosu njegove devojke Maje Marinkvić sa njegovim roditeljima, te je priznao da oseća veoma veliki strah da neće biti blagi prema njoj, zbog svih reči koje je izrekla na račun njegove porodice.

Stanija Dobrojević nije štedela reči kada su u pitanju Maja Marinković i Asmin Durdžić. Ona je tom prilika uporedina devojku njenog bivšeg momka sa džogerom, dok je istakla da je on veliki manipulator bez zagrške, koji uvek uspe u svojima namerama, ali da nju ne može da okreće oko malog prsta.

Ni Maja Marinković nije ostala dužna Staniji Dobrojević, te je u jednom dahu otkrila da je ne dotiču prozivke na njen račun, kao i da Asmin Drudžića ne smatra onakvim, kakvim ga predstavlja njegova bivša devojka, a u jednom momentu je čak zaželela i jajima da je gađa, ali je brzom reakcijom obezbeđenja to sprečeno.

Jovana Tomić Matora imala je burne rasprave tokom proteklih dana, a tokom noći za nama to je kulminiralo, te su joj popustile sve kočnice, kao i njemu, nakon čega su rešili da sve jedno drigom saspu u lice.

Aneli Ahmić progovorila je o odnosu sa Filipom Đukićem, usled čega nije krila da je primetila njegove manipulacije, kao i to da je uvidela da nije pravi razlog to što ona ima dete, što je naveo kao glavni razlog zbog čega nisu ušli u vezu, već je istakla da je posredi nešto sasvim drugo. Ona nije krila razočaranost zbog onoga što joj se dešava.

Autor: S.Z.