KAD SU MISLILI DA ĆU DA NAVUČEM MARAMU I GMIŽEM PO PODU, UDARILA SAM KONTRU: Kačavenda izanalizirala svoje učešće u Eliti 9, pa spomenula svoje greške (VIDEO)

Milena Kačavenda je istakla da je pravila greške tokom svog učešća, ali da se ne kaje, jer je postupala kako se osećala.

Na samom početku emisije ''Sa mesta splačina'', voditeljski par Milena Kačavenda i Dača Virijević govorili su o ''Eliti 9'' i svom učešći.

- Imala sam svoje greške. Mislim da sam se veoma izdigla iz čitave situacije. Kad su mislili da ću da zamotam maramu i gmižem po podu, udarila sam konstru. E, onda su krenuli da mi govore učesnici kako sa luda, jer im nije odgovaralo to što sam se uzdigla. Nekako se mnoge stvari drže u sebi, pa se onda padne lako na nekim jednostavnim stvarima, ali sve je to sastavni deo života - rekla je Milena.

Autor: S.Z.