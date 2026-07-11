ŠOKIRANA NJEGOVIM POSTUPCIMA! Matora ne zna kako Asmin ima želudac da legne u isti krevet sa Majom nakon uvreda koje je uputila njegovoj porodici (VIDEO)

Matora je istakla da je šokirana jer on brzo zaboravi teške reči koje njegova devojka upućuje na račun njegove porodice.

Jovana Tomić Matora progovorila je o svađama Asmina Durdžića i Maje Marinkvić, kao i rečima koje su pale među njima.

- Kako komentarišeš to što je Asmin rekao da od sramote do prodavnice nije išao, jer je Aneli govorila da mu je advokat gurao di*do u du*e, a kako je onda sad njegovim rodigteljima kad je Maja rekla da je Mustafa opštio sa svojom ćerkom? - upitala je Milena.

- Nije mi jasno da se Asmin nakon par sati od takvih reči koje mu Maja kaže, zaputi ka krevetu sa njom, a njemu se nakon tih reči diže, on blama nema. To je katastrofa. Maja je takva, ne zna šta će sa sobom, ona u svađi više ne zna ni šta priča - kazala je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.