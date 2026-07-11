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ŠOKIRANA NJEGOVIM POSTUPCIMA! Matora ne zna kako Asmin ima želudac da legne u isti krevet sa Majom nakon uvreda koje je uputila njegovoj porodici (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Matora je istakla da je šokirana jer on brzo zaboravi teške reči koje njegova devojka upućuje na račun njegove porodice.

Jovana Tomić Matora progovorila je o svađama Asmina Durdžića i Maje Marinkvić, kao i rečima koje su pale među njima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš to što je Asmin rekao da od sramote do prodavnice nije išao, jer je Aneli govorila da mu je advokat gurao di*do u du*e, a kako je onda sad njegovim rodigteljima kad je Maja rekla da je Mustafa opštio sa svojom ćerkom? - upitala je Milena.

- Nije mi jasno da se Asmin nakon par sati od takvih reči koje mu Maja kaže, zaputi ka krevetu sa njom, a njemu se nakon tih reči diže, on blama nema. To je katastrofa. Maja je takva, ne zna šta će sa sobom, ona u svađi više ne zna ni šta priča - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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