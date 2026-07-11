Matora je istakla da je šokirana jer on brzo zaboravi teške reči koje njegova devojka upućuje na račun njegove porodice.
Jovana Tomić Matora progovorila je o svađama Asmina Durdžića i Maje Marinkvić, kao i rečima koje su pale među njima.
- Kako komentarišeš to što je Asmin rekao da od sramote do prodavnice nije išao, jer je Aneli govorila da mu je advokat gurao di*do u du*e, a kako je onda sad njegovim rodigteljima kad je Maja rekla da je Mustafa opštio sa svojom ćerkom? - upitala je Milena.
- Nije mi jasno da se Asmin nakon par sati od takvih reči koje mu Maja kaže, zaputi ka krevetu sa njom, a njemu se nakon tih reči diže, on blama nema. To je katastrofa. Maja je takva, ne zna šta će sa sobom, ona u svađi više ne zna ni šta priča - kazala je Matora.
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Autor: S.Z.