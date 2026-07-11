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POPUCAO PO ŠAVOVIMA! Asmina negativni komentari na račun veze s Majom izbacili iz takta, najavio joj ŠUT KARTU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici 'Elite'' tokom radio-emisije su komentarisali reči preko kojih je Asmin Durdžić prešao Maji Marinković, odnosno uvreda koje mu je izrekla za porodicu. Njemu je to očigledno veoma zasmetalo, pa joj je zbog komentara učesnika objavio raskid.

Maja Marinković obratila se svom momku Asminu Durdžiću, ali je dobila njegovu neočekivanu reakciju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oćeš da promenimo posteljinu? - upitala je Maja.

- Ne. Od danas ti si slobodna devojka. Ti si kriva za sve ovo jer govore u radio-emisiji. Ti si kriva jer se sa mnom u emisiji posprdavaju zbog tvojih reči - kazao je Asmin.

- I ti si za mog oca svašta govorio - kazala je Maja.

- Ti si dala materijal da nama pljuju vezu - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti mene to sad provociraš? - upitala je Maja.

- Ajde, lagano, samo uživaj. Sve si ovo ti napravila - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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