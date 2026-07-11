Svake noći plače jer neću da budem sa njom: Terza na korak da oprosti Sofiji gnusne uvrede, priznao šta ga koči da bude sa njom u ljubavi (VIDEO)

Iako su se prethodnih dana gnusno vređali, Terza je još jednom pokazao da mu karakter nije jača strana i da mu malo treba da sa Sofijom bude ponovo u dobrim odnosima!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Njihovi gosti su Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza koji su govorili o brutalnom sukobu koji su imali sinoć u emisiji, ali i prethodnih dana.

- Nećemo da dozvolimo više da imamo svađu jer se bliži kraj i uskoro treba da idemo kući - rekla je ona.

- Meni ne pada na pmart da zbog nje ulazim u sukobe sa drugim ljudima. Dok sam je branio i vređao sve niko ništa nije smeo da mi kaže, a onda se ispostavilo da me je lagala i ja sam ispao budala. Ako već traži sukob sa ljudima, ona njih vređa, pa neka očekuje da vređaju i oni nju. Stiglo je bilo pitanje da je Dane nešto komentarisao, ja sam prokomentairsao, a ona je počela da mi govori razne stvari. Uvek u svađi gledaš da uvrediš osobu, ali je ona pričala kako ja treba detetu da kupim igrečke i jako je ružno da ležiš sa takvom osobom. Ja od nje očekujem sve, oguglao sam od svih stvari. Ja kad sam izašao iz sedmice moji su mi rekli da se ne palim kad mi nek psuje majku, pa me realno to ne pogađa, niti pogađa moje. Ja sam takav i ova dobrota će možda da me košta jer ovo što dozvoljavamo da oprostimo uvrede i kad te neko izda. Ja ne mogu takav sam i kad se spusti lopta priđem ljudima i izvinim se. Meni i Bora šta je sve izgovorio, pa vidim da nije loš i sednem da pričam sa njim - govorio je Terza.

- Da li si ti bez karaktera? - pitala je Milena.

- To je živa istina, mnogo toga sam uradi i oprostio. Jaza sebe smatram da sam mnogo dobar čovek i da imam mnogo veliku dušu. Mislim da je definitivno došao kraj našeg odnosa i o tome ću večeras da pričam. Da li smo mi folirali ljubav neka ljudi misle šta hoće, ali znam kako je - rekao je on.

- Da li te je navukla da te zgazi? - dodao je Dača.

- Nije. Ja ne mogu da verujem da ona svake noći plače jer neću da bude sa njom. Ne mogu u kuću da je dovedem, ne mogu da verujem da je dozvolila da bude sa čovekom od 70 godina - pričao je on.

- Nijedna naša svađa nije iskrena - rekla je ona.

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Autor: A. Nikolić