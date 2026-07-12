Trese se Bela kuća! Opšti haos između Stanije i Aneli, padaju najteže reči do sad: Animirko i after mamo! (VIDEO)

Aneli i Stanija su se ponovo sukobile zbog Asmina Durdžića.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aneli Ahmić.

- Potrešena sam! Nisam ničiji stajling iskopirala, nemam potrebu da kopiram nekoga ko se ne zna obući. Sedi mi ovde bivši, njegova sadašnja i njegova ljubavnica - rekla je Aneli.

- Animirko i after mamo - rekla je Stanija.

- Razmisliću da li ću dati dete da se vidi kad dođe on sa Majom u Dubrovnik jer se ona neurotično ponaša. Ja shvatam sve uvrede, ali sam potrešena. Malo mi fali da mu ne skočim ponovo na vrat - rekla je Aneli.

- Ajde da ti ljubanica objasni ko si i šta si - rekla je Stanija.

- Ti si jedan od najgorih ljudi koje sam upoznala. Uništio si mi život. Prvi put me blam svega što gledam ovde. Njih troje su u ovom mulji, a ja sam izašla iz ovoga. On je kačio Norine slike, govorio da je Žikina... On je najgori otac i najgori čovek koji se pojavio u javnom svetu. On je pljuvao i gazio, a ona ga je podržavala - govorila je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić