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PRESEKLA SAM U GLAVI: Aneli jasno stavila do znanja da je Đukić ne zanima, Bora joj ne veruje na reč! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon svih ljubavnih brodoloma Aneli i Đukića, Bora više nije mogao da veruje Ahmićevoj na reč, te je zatražio opkladu od nje da je više ne zanima, a Sandra je tome svemu svedočila.

Dok su ostali učesnici uživali u danu, Aneli Ahmić, Sandra Todić i Bora Santana vodili su neformalni rtazgovor, te se Bora osvrnuo na anelin odnos sa Filipom Đukićem.

- Spremio je, ulazi u kuću sada - rekao je Bora.

- Nećemo, budi siguran u to - rekla je Aneli.

- Ne sviđa mi se više - rekla je Todićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne zanima me. Prekrižila sam u glavi - rekla je Aneli.

- Naravno - rekao je Bora.

- Ja neću biti u vezi, a pogotovo ne sa njim. Ne treba mi niko. Ja mogu bez muškarca godinama. Mene druge stvari čine srećnom. Ovde da, ovde ne možeš da se odvojiš od osobe. Moram da nadoknadim sve što nisam. Da je grlim, da joj pletem pletenice. Sad joj je kosa narasla. Kad kupimo novu kihinju, pa budemo snimale za jutjub. – rekla je Aneli.

- Kako pleše? - pitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao i ja, super. Znaš kakav ritam ima, kao ja - rekla je Aneli.

- Znači buduća zvezda - rekla je Todićka.

- Svi su mi rekli da će biti uspešna - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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