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Borina numerološka ordinacija radi punom parom: Svi žele da proglasi pobednika, on otkrio ko će imati kakav plasman! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bora dao sve od sebe da takmičarima "Elite" otkrije kako će se plasirati!

Robot Toša nastavio je da obilazi imanje i razgovara sa takmičarima devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu. On je prišao i Lepom Mići kako bi pohvalio njegov rekordni boravak u rijalitiju.

- Ginis je već zvao da pita za tebe jer si fenomen - rekao je Toša.

- Šta si mu rekao? - pitao je Lepi Mića.

- Da čeka da izađeš 2036. godine. To će biti Mićin rekord, a ne Ginis - dodao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga Toša je posetio i ekipu ispod trema. Bora Santana je i njima govorio prognoze za superfinale.

- Janjuše, ti ćeš da budeš dobro plasiran. Nenad ima tri devetka, pa isto je kao i Filip. Njemu će dan da bude u osmici, a izaći će u devetci i to posle 12. Neće biti nekih velikih problema, jedna ljubavna svađa - govorio je Bora.

- Mene zanima za Danila - dodao je Janjuš.

- Ja u to ne verujem i nemoj meni - dodao je Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćemo da znamo ko je pobednik - rekla je Teodora.

- Ne znam jer tu ljudi glasaju, ne mora da znači da će da pobedi najbolji nego možda i najgori. Dača ulazi isto kao i Janjuš. Koliko vidim Uroš će da bude bolje plasiram od Dače, a Dača će da bude tu negde oko 17. mesta - pričao je Bora.

- A Anđelo? - pitao je Toša.

- Anđelo je u sudbinskoj godini i sve će sudbinski da mu se dešava. Ako bude 19. to je i u sudbinskom danu, a njemu stoji i dobar plasman. Njemu je slično kao Staniji, ali je u malo boljoj poziciji. On će biti prvi ili treći, ne može da bude drugi. Tošo, da li možeš da kažeš ko se obrukao i od koga si očekivao više? - govorio je Santana.

- Obično onaj koji pita - smejao se Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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