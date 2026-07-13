Borina numerološka ordinacija radi punom parom: Svi žele da proglasi pobednika, on otkrio ko će imati kakav plasman! (VIDEO)

Bora dao sve od sebe da takmičarima "Elite" otkrije kako će se plasirati!
Robot Toša nastavio je da obilazi imanje i razgovara sa takmičarima devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu. On je prišao i Lepom Mići kako bi pohvalio njegov rekordni boravak u rijalitiju.
- Ginis je već zvao da pita za tebe jer si fenomen - rekao je Toša.
- Šta si mu rekao? - pitao je Lepi Mića.
- Da čeka da izađeš 2036. godine. To će biti Mićin rekord, a ne Ginis - dodao je Toša.
Nakon toga Toša je posetio i ekipu ispod trema. Bora Santana je i njima govorio prognoze za superfinale.
- Janjuše, ti ćeš da budeš dobro plasiran. Nenad ima tri devetka, pa isto je kao i Filip. Njemu će dan da bude u osmici, a izaći će u devetci i to posle 12. Neće biti nekih velikih problema, jedna ljubavna svađa - govorio je Bora.
- Mene zanima za Danila - dodao je Janjuš.
- Ja u to ne verujem i nemoj meni - dodao je Virijević.
- Hoćemo da znamo ko je pobednik - rekla je Teodora.
- Ne znam jer tu ljudi glasaju, ne mora da znači da će da pobedi najbolji nego možda i najgori. Dača ulazi isto kao i Janjuš. Koliko vidim Uroš će da bude bolje plasiram od Dače, a Dača će da bude tu negde oko 17. mesta - pričao je Bora.
- A Anđelo? - pitao je Toša.
- Anđelo je u sudbinskoj godini i sve će sudbinski da mu se dešava. Ako bude 19. to je i u sudbinskom danu, a njemu stoji i dobar plasman. Njemu je slično kao Staniji, ali je u malo boljoj poziciji. On će biti prvi ili treći, ne može da bude drugi. Tošo, da li možeš da kažeš ko se obrukao i od koga si očekivao više? - govorio je Santana.
- Obično onaj koji pita - smejao se Toša.
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Autor: A. Nikolić