OVO SU FINALISTI ELITE 9: Linije za glasanje su otvorene, krenulo slavlje u Beloj kući (VIDEO)

Takmičari saznali najvažnije informacije, od sreće završili na stolu!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i takmičarima saopštio da su oni finalisti devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, kao i da su otvorene linije za glasanje za pobednika. Oni su takođe saznali i da će se 20. jula održati veliko superfinale, nakon čega su u Belu kući stigli šampanjci.

- Draga Elito, pre 302 dana ste se uselili u Elitu… sada, deset meseci kasnijeima vas 30. Činjenica da ste sada u Eliti I da ste prisutni dok se čita ovo pismo govori o tome da ste već postigli veliki uspeh I da ste stigli do samog kraja ovog takmičenja... Želimo da vam čestitamo od srca I da vam kažemo da smo veoma ponosni na vas 30. ​Sada ostaje jedino da kažemo, odnosno zvanično obavestimo i vas i sve gledaoce da ste postali FINALISTI ELITE. LINIJE ZA GLASANJE ZA POBEDNIKA 9OG SERIJALA UPRAVO SU OTVORENE A VAMA JOS JEDNOM CESTITAMO NA OVOM VELIKOM USPEHU. I na samom kraju, evo jos jedne vazne informacije koju treba da znate: 20.jula odrzace se super finale elite kada cemo prema glasovima gledalaca proglasiti pobednika ELITE 9. Pozdrav, Veliki sef - glasilo je pismo.

Veliko superfinale zakazano za 20. jul

Podsetimo, direktorka programa ružičaste televizije, Milica Mitrović, oglasila se nedavno na svom instagram profilu, te je otkrila da će se nakon dugih skoro deset meseci, veliko superfinale "Elite 9" održati u ponedeljak, 20. jula, sa početkom u 21 čas uživo na Pink televiziji, te ćete tada, upravo vi kao gledaoci, svojim glasovima svoje favorite dovesti do prvog mesta.

Otvoren kasting za novu sezonu Elite, Elite 10

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren, te je tako na istom objasnila šta treba da uradite kako biste se prijavili za kasting, a to su sledeći koraci:

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić