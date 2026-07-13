Videće je dva puta, a onda ponovo odbaciti: Aneli priznala da li se kaje što sa Asminom nije ispeglala račune do samog kraja rijalitija (VIDEO)

Ahmićeva iskreno progovorila o svom odnosu sa bivšim partnerom Asminom!

Aneli Ahmić razgovarala je sa Anastasijom Brčić ispred sobe za izolaciju o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem i činjenici da su došlo do samog kraja rijalitija, a da njih dvoje ništa nisu uspeli da reše.

- Je l' ti žao što makar to niste rešili? - pitala je Anastasija.

- On je spodoba, znala sam da ćemo se ovde klati. On je sad zvezda, njega boli k*rac. Treba mala da ga vidi, ponovo da se veže, a on će da je vidi jednom ili dva puta samo da bi rekao da ju je video, a onda će ponovo da je odbaci. Ja znam kako on diše. Njega boli k*rac za ovog malog, nagovarala sam ga, a nikad se nije udostojio da ode da ga potraži. Neću ni da pričam o tome - govorila je Aneli.

- Njemu će sve to da se vrati jednog dana - dodala je Anastasija.

Inače, Aneli je u subotu bila jako burtalna kad se obraćala Asminu, pa mu je pred svima sasula sve što joj leži na duši.

- Meni je bitno da moje dete vidi da si ti stabilan čovek, ja sam stabilna i stabilnija od vas, i to sam pokazala. Ja sam se opekla i to je to, zato i kažem. Ti moraš da shvatiš da je veći blam ono što ti radiš, moji odnos sa Filipom je prelep, a tvoj je problem, vide svi šta si ti kao otac jednog deteta gledao kako tvoja porodica neće gledati tvoj odnos ovde, a dopustio si da gledaju kako se priča da tvoj otac opšti sa tvojom sestrom, mene je blam svega, blam me je cele priče, a svaki dan mislim na svoj izlazak. Nora ima pet i po godina, sada postaje svesna, ja ću da kažem da je ovo jedna serija da se ona ne nervira. Ti si govorio o mom bratu sve najgore. Moram da kažem da kažem da su neke stvari laž što je rečeno ovde, a i to što se Asmin dogovarao sa ljudima ko će šta njemu ovde da radi, i ko će da mu pomaže, ali to nema veze sa tim, mene Asmin ne zanima, i to sve što je pričao za mog brata i moju porodicu mi je dno dna - rekla je Aneli.

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Autor: A. Nikolić