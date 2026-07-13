Ponovo demonstriraju silu: Asmin i Maja proterali Ivana iz hotela i tamo napravili svoje ljubavno gnezdo! (VIDEO)

Rešili da uživaju poslednjih sedam dana rijalitija, a Marinkoviću dali šut kartu iz hotela!

Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da proteraju Ivana Marinkovića iz hotela, kako bi njih dvoje tamo mogli da provedu poslednju nedelju u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Oni su pokupili sve svoj stvari i preneli ih u hotel, dok su Marinkovićeve uredno posložili i sklonili sa kreveta.

Inače, Danilo Dača Virijević sinoć je u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrio da mu je Maja Marinković hvala našeg poznatog glumca, kom nije želeo da otkrije ime, ali je rekao da živi u Rusiji, i pričala mu o s*skualnim odnosima sa njim.

Mnogi u komentarima su posumnjali da se radi o Milošu Bikoviću, ali Dača nije želeo da otkrije ime poznatog muškarca o kojem se radi, već je ostavio publici da sami zaključe.

- Ja kad bih ti rekao bilo bi pogubno po nekoga. Možete svi da mi ne verujete, kad je bila tema za Anitu i Relju, ja sam prvo to Maji rekao. Ona je rekla da kažem, ko ih šiša i onda sam kod tebe rekao. Ona je išla da se kupa u kuću i ja sam joj sve prepričavao posle intervjua i ona je meni rekla ime jednog glumca i da je u s*ksu kidanje. Kaže da su ona i drugarica bile sa njim, ali ne znam da li je bila trojka. Taj gluac je slobodan. Ona je htela da uzme muža Tamari Đurić. Taj glumac živi u Rusiji. Da ti ne pričam šta mi je pričao bauštelac za Sandru Afriku. On je meni rekao da je bio sa najjačom pevačicom - rekoa je Dača.

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Autor: A. Nikolić