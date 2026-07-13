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Skloni svoju ćerku od Asmina i moje porodice! Mustafa Durdžić žestoko odgovorio Takiju: Ono što si ti izjavio o Staniji ja ne bih, ni da me streljaju

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sukob porodica Durdžić i Marinković iz dana u dan dobija novu dimenziju. Brutalni sukobi Asmina Durdžića i Maje Marinković izazvali su pravi rat van rijalitija, gde se preko društvenih mreža i medija međusobno prozivaju članovi njihovih porodica.

Nakon što je Taki Marinković za Pink.rs žestoko isprozivao Mustafu Durdžića i njegovu suprugu Mevlidu, nazivajući ih pogrdnim imenima, usledio je odgovor Durdžića.

Foto: Pink.rs, Facebook.com/Privatna arhiva

Podsetimo, Taki je poručio:

- Taj burduš, što su ga ti monstrumski gibaničari (Mevlida i Mustafa) koji moje dete dave i kuvaju u supi, a pošto je ne dovrše, onda je još i otruju, nek me ne komentariše, jer ne mogu da verujem da je Maja njenog ljubimca Lea zamenila tom džukelom - rekao je Taki za Pink.rs.

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Sada se za naš portal oglasio Mustafa Durdžić, koji je u opširnom odgovoru poručio da ne želi da se spušta na isti nivo, ali i da je Takiju zamerio brojne javne istupe.

- Ja nisam nikakav "gibaničar", niti se na bilo koji način želim porediti sa vama. Ne postoji nikakva osnova za poređenje. Diplomirao sam građevinarstvo, visoko i niskogradnju još davne 1982. godine, u vreme kada mnogi nisu znali ni abecedu ni tablicu množenja. Svoj život sam izgradio radom, znanjem i poštenjem, a ne medijskim nastupima.

Mustafa se potom osvrnuo i na sukob svog sina Asmina sa Takijem, ističući da je njegov naslednik reagovao na, kako on kaže, netačne informacije.

Foto: Pink.rs

- Moj sin je reagovao nepristojno, ali je reagovao na osnovu lažnih informacija koje su mu plasirane. Vi, kao slobodan čovek koji ima pristup svim informacijama, ponašate se kao da ste i sami učesnik "Elite". Umesto da se izvinite za uvrede koje je vaša kćerka iznosila na moj račun, uvrede koje su prelazile granice pristojnosti, vi birate da pretite i napadate. To nije ponašanje jednog ozbiljnog čoveka.

Durdžić je naglasio i da od Takija očekuje poštovanje, budući da je, kako kaže, gost u Srbiji.

- Ja sam gost u vašoj državi. Očekujem da me ugostite onako kako bih ja vas ugostio u moje dve države, u Bosni i Hercegovini ili Austriji.

U nastavku je izneo i predlog kojim bi, smatra, mogao da se okonča sukob između dve porodice.

- Uticaću na svog sina Asmina da se ne druži sa vašom kćerkom. Molim vas da i vi utičete na svoju ćerku da se udalji od Asmina i porodice Durdžić. Bar toliko možemo učiniti jedni za druge.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Takijeve tvrdnje o Staniji Dobrojević smatra nepristojnim i nedopustivim.

- Kod mene ste izgubili poštovanje onog trenutka kada sam pročitao vašu izjavu da ste "spavali sa Stanijom u WC-u". Ja znam ko spava u WC-u, a znam i ko spava u najskupljem hotelu u velegradu. Pravi muškarac u našim godinama ne priča o svojim doživljajima. To rade momci u pubertetu.

Za kraj, Mustafa je uputio još jednu oštru poruku Takiju i njegovoj ćerki.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Maja vas je pozvala da izjavite da ste imali odnos sa Stanijom, a vi ste to izjavili. Sram da vas bude... Ja to ne bih izjavio da me streljaju. Eto, toliko o poređenju naših karaktera, staviti takvu manu na ženu koju, verujem, nikad niste takli ni prstom - zaključio je Mustafa Durdžić za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Maja Marinković

#Mevlida Durdžić

#Mustafa Durdžić

#Taki Marinković

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