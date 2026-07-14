Šok reakcija Luke Vujovića: Na ivici suza dok gleda uspomene sa Aneli, iako čeka dete sa Anitom (VIDEO)

Niko nije moga da očekuje ovakvu reakciju Luke Vujovića!

Nakon punih deset meseci provedenih u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće. Tako je red došao i na Aneli Ahmić.

Nakon porodičnih uspomena koje su izazvale suze kod njenog bivšeg muža Asmina Durdžića nakon što je ugledao ćerku Noru, došlo je vreme za retrospektivu njenih ljubavnih odnosa.

Učesnici su imali priliku da vide snimak gde je Milan Milošević u Eliti 7 pokazao Anelin pozitivan test na trudnoću sa tadašnjim partnerom Janjušem.

Potom, pušteni su video snimci sa bivšim verenikom Lukom Vujevićem, gde su prikazani njihovi usponi i padovi u odnosu. Dok video teče, Luka je bio na ivici suza da zaplače dok gleda njihove zajedničke uspomene, iako čeka dete sa Anitom Stanojlović sa kojom je ušao u vezu odmah nakon raskida sa Aneli.

Svi se pitaju kako će Anita reagovati kad bude saznala za Lukinu reakciju, pošto je bila u pušioni i nije uspela da isprati.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović