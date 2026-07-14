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Šok reakcija Luke Vujovića: Na ivici suza dok gleda uspomene sa Aneli, iako čeka dete sa Anitom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko nije moga da očekuje ovakvu reakciju Luke Vujovića!

Nakon punih deset meseci provedenih u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće. Tako je red došao i na Aneli Ahmić.

Nakon porodičnih uspomena koje su izazvale suze kod njenog bivšeg muža Asmina Durdžića nakon što je ugledao ćerku Noru, došlo je vreme za retrospektivu njenih ljubavnih odnosa.

Foto: TV Pink Printscreen

Učesnici su imali priliku da vide snimak gde je Milan Milošević u Eliti 7 pokazao Anelin pozitivan test na trudnoću sa tadašnjim partnerom Janjušem.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom, pušteni su video snimci sa bivšim verenikom Lukom Vujevićem, gde su prikazani njihovi usponi i padovi u odnosu. Dok video teče, Luka je bio na ivici suza da zaplače dok gleda njihove zajedničke uspomene, iako čeka dete sa Anitom Stanojlović sa kojom je ušao u vezu odmah nakon raskida sa Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Svi se pitaju kako će Anita reagovati kad bude saznala za Lukinu reakciju, pošto je bila u pušioni i nije uspela da isprati.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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