Aneli ne odustaje od svoje priče! I dalje tvrdi da nije pipala Đukića po polnom organu, iako klip pokazuje drugačije! (VIDEO)

Odnos Aneli i Filipa ne prestaje da intrigira!

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Aneli Ahmić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku Asmin Durdžić je počeo da plače i izleteo je iz Bele kuće jer je ugledao njihovu ćerku Noru posle mnogo vremena.

Nakon toga prikazana je retrospektiva odnosa Aneli i njenog bivšeg verenika Luke Vujovića. Iako on sada čeka dete sa Anitom Stanojlović bio je na ivici suza i nepomično je gledao u televizor.

Nakon toga, pušten je snimak na kom su se suočile u prethodnoj sezoni na klupici Aneli i Stanija Dobrojević kako bi rešile spornu situaciju oko Asmina Durdžića. Učesnici su imali priliku da vide i najkomentarisaniju temu u Beloj kući, hotel Aneli i Asmina.

Kako je tekla retrospektiva događaja, došao je na red i njen odnos sa Anđelom Rankovićem koji je dugo bio jedan među najviše komentarisanijim temama. Na samom kraju puišeni su i klipovi sa Filipom Đukićem.

Aneli Ahmić nije skidala osmeh sa lica dok je gledala.

Posebnu pažnju je izazvalo to kad je Aneli na jednom od klipova pipala Đukića po polnom organu. Takmičari su odmah počeli da se smeju, a ona da se pravda.

- Daj mi ruku! Ispalo je tako! - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović