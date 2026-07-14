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Plače kao kiša! Janjuš se slomio na komade kad je video pokojnog brata, a onda zanemeo zbog uspomena sa Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu bilo lako nijedne sekunde dok je gledao uspomene!

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Marko Janjušević Janjuš pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su fotografije iz njegovog detinjstva sa porodicom. Takođe su prikazane fotografije sa njegovim pokojnim bratom zbog čega je Janjuš zaplakao.

Foto: TV Pink Printscreen

Posebno su ga pogodile i fotografije sa ćerkom Krunom i bivšom ženom Enom sa kojom se razveo zbog Maje Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

S tim u vezi, prikazan je i njihov ljubavni klip. Posebne reakcije u Beloj kući izazvalo je svadba Janjuša i Aleksandre Nikolić u Eliti kada je Maja bila matičar.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov život i učesšće u rijalitiju posebno je obeležila veza sa Aneli Ahmić koju je i verio. Međutim, njihova sreća nije potrajala. Kada je ona ostala u drugom stanju došlo je do njihovih brutalnih svađa nakon čega je ona donela odluku da prekine trudnoću.

Foto: TV Pink Printscreen

S obzirom da je tokom ove sezone najgledanijeg rijalitija raskrinkana njegova afera sa Milenom Kačavendom, njihov odnos ispraćen je od prvog dana, te su izdvojene sve njihove peckalice.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo su se posvađali, a on je onda ušao u vezu sa Mileninom najboljom drugaricom Vanjom Živić.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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