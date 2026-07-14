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SA VRATA SAM SE ZALJUBIO U NJU: Aneli cveta dok Janjuš priznaje da je više voleo nju od Maje, pa se osvrnuo na sve kroz šta je prošao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Janjuš je nakon svojih uspomena rezimirao svoje ljubavne odnose, te istakao da ne može lepo moću da spava bez Vanje Živić.

Nakon odgledanih uspomena Marko Janjušević Janjuš dobio je reč da prokomentariše svoj video klip.

- Gledao sam dosta stvari kada je bio dan zaljubljenih. Aneli je bila veća ljubav. Ovo sa Majom nije bilo ni prirodno, bio sam tada oženjen. Desilo se kako se desilo. Napolju nisam imao ozbiljnijih veza. dese se ljubavi ovde. Vidimo kako se ljudi ovde zavole, uđu u vezu. Svako u tom trenutku priča da najviše vole tu osobu. Sa vrata sam se zaljubio u nju. - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta bi izbrisao iz ovih uspomena? - pitao je Milan.

- Bilo je i sa Majom simpatično. Nisam planirao ove godine da budem u vezi. Na kraju sam ušao sa Vanjom i ne kajem se. Olakšala mi je tri meseca. Od kaiko je otišla ne mogu da zaspim normalno. Nikada više ne bih bio u vezi ponovo sa Aneli, Majom.. Tu nema sreće i nikada ne bih mogao. Mogao bih samo da imam se*sualni odnos, ali da budem u ozbiljunoj vezi to ne mogu. Oženio sam se i u rijalitiju. Svašta sam ovde doživeo. Anđelo i ja smo pričali da ovo nijedan režiser ne bi mogao da sastavi. Ovi postoje idioti samo postoje malo mani i malo veći. - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako sted vaše veze bile istinske, posle toga druženje vas je cirkus. Ovo je vaš život i stavili ste ga na dlan. Menjali ste se kao na traci. Vi ste ovde napravili kataklizmu. Ima stvari preko kojih se ne prelazi. Tebi je Maja bila ozbiljna ljubav i velika. Janjuš je bio itekako u odličnom odnosu sa Filipom Carom. - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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