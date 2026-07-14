Nije mu lako: Bora guta knedle dok gleda svoju svadbu sa Milicom Kemez, a ni sa Anastasijom mu se nije posrećilo! (VIDEO)

Bora definitivno nema sreće u ljubavnim izborima.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Bora Santana pogleda svoje uspomene.

Na samom špočetku prikazane su njegove porpdične fotografije iz detinjstva.

Tokom učešća u rijalitiju "Zadruga" on je uplovio u emotivnu vezu sa Milicom Kemez koju je nekoliko godina kasnije oženio. On je sa knedlom u grlu gledao sve uspomene sa njom jer se prošle godine razveo.

Ove sezone uplovio je u emotivnu vezu sa Anastasijom Brčić za koju se nadao da će biti njegova sigurna kuća i mirna luka, ali ona je bila sve suprotno od toga. Njihova veza je do dana današenjg propraćena brojnim skandalima i svađama.

Takođe, ove sezon je Uroš Stanić u više navrata Bori priznavao svoje emocije i nadao se da će uploviti u emotivnu vezu, te su i njihove zajedničke uspomene prikazane.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić