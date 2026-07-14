Izgledali smo kao ljubavni par: Uroš pričao o kakvu strast su imali on Bora, a Santana kipti od besa, sve poriče! (VIDEO)

Uroš nije krio koliko su ga uspomene razdrmale, pa se dotakao bivšeg momka Dejana i kaje se zbog toga, dok se ne kaje zbog odnosa sa Santanom jer smatra da su imali emociju kao pravi par.

Po završetku emisije ''Gledanje uspomena'' sa Milanom Miloševićem, Uroš Stanić bio je vidno srećan te je utiske razmenio sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Mama, detinjstvo, Barbara i ja, Comara i onda me je Dejan na kraju totalno patosirao. Oni kao žvalaviš se sa muškarcem. Pa gej sam. - rekao je Uroš.

- Oni kao da to nisdu videli - rekla je Boginja.

- Se*e mi se - rekao je Uroš.

- Sve se zaboravi, ćuti - rekla je Boginja.

- Bora se iznervirao. Nije znao kako to izgleda jer nisu to puštali - rekao je Uroš.

- Ali realno on je pristao - rekla je Boginja.

- Izgledali smo kalo ljubavni par. Ajde budi iskrena - rekao je Uroš.

- Da, videla se emocija. on je dozvoljavao sve - rekla je Boginja.

- Sve mi je pričao, a ništa mu nisam verovala. Govorila sam mu da laže - rekla je Anastasija.

- Šta hoćeš ti od mene? Poljubila si se sa ženom u usta - pitao je Bora.

- Znaš koliko se žena ovde poljubilo sa ženom - rekla je Anastasija.

- S kim sam se ja ljubio u usta? - pitao je Bora.

- Sa mnom - rekao je Uroš.

- Ajde da vidimo to - rekao je Bora.

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Autor: Teodora Mladenović