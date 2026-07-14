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Maji i Asminu imponuje što je ona bila sa GLUMCEM! Teodora i Dača osuli paljbu po Marinkovićevoj i Alibabi: Te seljačine će biti bolje plasirane od mene! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvoje nisu štedeli reči zbog svojih cimera, o kojima je sinoć, na uspomenama, izneto mnogo prljavog veša, pa su danas dobili novi materijal za ogovaranje.

Dača Virijević i Teodora Delić ovog jutra počeli su sa ogovaranjem Maje Marinković i Asmina Durdžića i njihovih uspomena, od sinoć.

- Znaš ti šta je meni bilo najjače, što Asminu i Maji imponuje što ju je j*bao neki tamo glumac i to za džabe. Bolje su mi ove k*rve koje kažu toliko i toliko košta, a ne ove k*raju se za džabe. Njima to imponuje, to su seljačine - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kažem, tebi imponuje što guraš u rupu gde je gurao glumac - rekao je Dača.

- Kao i Luki što je imponovalo što je bio Relja... Meni bi imponovalo da su u vezi bili, pa da kažeš moja devojka je bila u vezi sa tim i tim glumcem, a ne ovo klasična j*bačina. I to za Džabe. Ja da sam taj glumac, ne bi im davala na značaju - navela je Delićeva.

- Pa jok, nego će da prizna taj glumac da je to istina - rekao je Dača.

- I onda kaže: "Ja punim tabloide, gori Balkan", gori zato što je neko pos*ršavao po tebi, s kim se ja takmičim, i to će da bude bolje plasirano od mene - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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