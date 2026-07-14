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Hoće na svoju grbaču da navuče sve da budu protiv nje! Dača ubeđen da Aneli pravi od sebe NAJVEĆU ŽRTVU u istoriji rijalitija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka ju je podsetio da je Nerio ipak njen sestrić koga bi trebalo da brani, a ne napada.

Voditeljka Ivana Šopić vratila se u Belu kuću, pa je odmah upitala Daču Virijević da da komentar na uspomene Hane Duvnjak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo što sam rekao, kad je Mića rekao da je trebalo da prijave policiji, da trebalo je da prijave, i kad budu izašli treba da prijeve policiji. A kad se setimo sedmice, i Aneli je govorila da je Asmin uhodio, da je morala da uđe u rijaliti jer je morala da se skloni od njega. I ona je mogla da prijavi policiji pa da uđe ovde. Asmin, Aneli, Luka, Stanija, Nerio i Hana, pre dva tri dana Aneli je rekla da mu je rekla 23. da će mu dati dete, znači ništa ne važi. Rekla mu da može doći u kuću, u kojoj je on pričao da je propao, da su zidovi, Aneli ga poziva da dođe u tu kuću, pa o čemu mi pričamo ovih devet meseci. Ovi ljudi se igraju s nama. Asmin i Aneli se prećutno podržavaju, nije on rekao da li sme da dođe, da ga nameštaju, oni se podržavaju za narod. A ovo za Hanu i Nerija je mogla da prećuti, da kaže da ne želi da se bavi tim, ali ne, sada joj odgovara ta priča, da navuče na svoju grbaču Hanu, Nerija, Staniju, Luku, Asmina, da bude svi su protiv nje. Onaj e pokrenula tu lavinu. Situ niko ne gađa, ne bije, to nije linč - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona kad je ušla rekla je da protiv Neria nikad neće da ide, samo da zamisli situaciju da je Nora ovde i Sita i da se pljuju, kad ona pljuje Neria, kako se Sita oseća kod kuće - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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