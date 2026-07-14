Demonizacija! Maja lomi i baca sve pred sobom, urliče i valja se po podu hotela! (VIDEO)

Maja Marinković nastavila je da pravi dramu po hotelu, zbog izjava Asmina Durždića da više nisu zajedno.

Ona nije želela da prihvati činjenicu da ju je ostavio, pa je pobacala i polomila sve oko sebe.

- Ne želim da se raspravljam i da se ponižavam, ja imam žensko dete, nismo u vezi - rekao je Asmin.

Maja je polupala komodu u hotelu, a onda počela da urla i baca sve oko sebe.

Obezbeđenje je reklo da će otići u zatvor ako nastavi sa ovakvim ponašanjem, a Maja je počela da urliče i da se valja po podu.

- Okej sedi, smiri se, dobri smo, smiri se - ponavljao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.