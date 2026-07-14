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Demonizacija! Maja lomi i baca sve pred sobom, urliče i valja se po podu hotela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković nastavila je da pravi dramu po hotelu, zbog izjava Asmina Durždića da više nisu zajedno.

Ona nije želela da prihvati činjenicu da ju je ostavio, pa je pobacala i polomila sve oko sebe.

- Ne želim da se raspravljam i da se ponižavam, ja imam žensko dete, nismo u vezi - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja je polupala komodu u hotelu, a onda počela da urla i baca sve oko sebe.

Obezbeđenje je reklo da će otići u zatvor ako nastavi sa ovakvim ponašanjem, a Maja je počela da urliče i da se valja po podu.

- Okej sedi, smiri se, dobri smo, smiri se - ponavljao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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