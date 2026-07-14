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Napravili teretanu od Bele kuće: Murat i Đukić pokazali da za njih nema odmora, evo šta oni rade dok njihovi cimeri odmaraju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dok Bela kuća miruje, oni ne odustaju od treninga.

Dok je većina učesnika nakon napornog dana odlučila da se odmori i utonu u san, Filip Đukić i Murat imali su potpuno drugačiji plan.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvojica ostali su budni i odlučili su da vreme provedu vežbajuči za crnim stolom. Oni su od stolica i ostalih rekvizita napravili svoju mini teretanu prikladnu za njihove potrebe.

Foto: TV Pink Printscreen

Trening je trajao neko vreme, a sve vreme bili su maksimalno posvećeni vežbama, ne dozvoljavajući da im bilo šta poremeti koncentraciju. Njihova disciplina došla je do izražaja, što je pokazalo da ih ni boravak u Beloj kući nije omeo da budu predani svojim svakodnevnim aktivnostima.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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