Napravili teretanu od Bele kuće: Murat i Đukić pokazali da za njih nema odmora, evo šta oni rade dok njihovi cimeri odmaraju! (VIDEO)

Dok Bela kuća miruje, oni ne odustaju od treninga.

Dok je većina učesnika nakon napornog dana odlučila da se odmori i utonu u san, Filip Đukić i Murat imali su potpuno drugačiji plan.

Njih dvojica ostali su budni i odlučili su da vreme provedu vežbajuči za crnim stolom. Oni su od stolica i ostalih rekvizita napravili svoju mini teretanu prikladnu za njihove potrebe.

Trening je trajao neko vreme, a sve vreme bili su maksimalno posvećeni vežbama, ne dozvoljavajući da im bilo šta poremeti koncentraciju. Njihova disciplina došla je do izražaja, što je pokazalo da ih ni boravak u Beloj kući nije omeo da budu predani svojim svakodnevnim aktivnostima.

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Autor: Teodora Mladenović