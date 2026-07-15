AKTUELNO

Zadruga

Kad dobiju nogu onda sam baba: Kačavenda shvatila da joj afere sa Janjušem i Anđelom nisu bile potrebne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obavila iskren razgovor i priznala svoje greške u ovoj sezoni!

Milena Kačavenda razgovarala je sa Anastasijom Brčić i iskreno joj priznala da joj u ovoj sezoni uopšte nisu bile potrebne priče sa Anđelom Rankovićem i sa Markom Janjuševićem Janjušem.

U jednom trenutku u njihov razgovor se umešao Uroš Stanić koji je želeo da proveri da li je Filip Đukić bacio oko na Kačavendu, ali je on bio previše pijan da bi na to pitanje dao bilo kakav odgovor.

- Ova pričala mi nije bila potrebna. Svi kad dobiju nogu u d*pe onda sam baba. Neko mi onda kaže da nisam validan komentator jer sam ovo uradila - govorila je Milena.

- Komentatori nemaju veze sa našim životom - rekla je Anastasija.

- Ja se nisam pozdravila sa novim učesnicima da bih mogla da komentarišem i da nekog ne bih zgotivila - nastavila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to nikako nisam mogla da razumem - dodala je Anastasija.

- Filipe, je l' ti se sviđa Kačavenda? Vidi kakva je mačka - umešao se Uroš Stanić.

- Daj ne lupetak - odbrusila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dača Virijević plače kao kiša: Kad je video svoje uspomene iz detinjstva rasuo se u paramparčad, a onda se posramio zbog ljubavnih scena sa Sofi! (VID

Zadruga

Sve su pijane, samo sam ja trezna: Poršelina upozorila Terzu na ponašanje, on otkrio da li mu je sve zabava (VIDEO)

Zadruga

Terza deli savete Staniji, pa se dotakao svoje bivše devojke Sofije: Omađijala me je očima! (VIDEO)

Farma

'NEMOJ DA ME SMARAŠ OPET' Kristijan i Jelena Golubović otkopali RATNE SEKIRE, on joj prebacio da je previše LENJA! (VIDEO)

Domaći

Sve bliži pomirenju?! Gastoz priznao Anđeli da joj NIKADA NIJE okrenuo leđa, ona progovorila o roditeljima, pa je on SASEKAO: Zašto je stigla zelena k

Zadruga

Prop*šala sam krv i znoj: Mina Vrbaški ima samo jednu želju, da li će joj gledaoci ovo ispuniti? (VIDEO)