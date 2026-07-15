Kad dobiju nogu onda sam baba: Kačavenda shvatila da joj afere sa Janjušem i Anđelom nisu bile potrebne! (VIDEO)

Obavila iskren razgovor i priznala svoje greške u ovoj sezoni!

Milena Kačavenda razgovarala je sa Anastasijom Brčić i iskreno joj priznala da joj u ovoj sezoni uopšte nisu bile potrebne priče sa Anđelom Rankovićem i sa Markom Janjuševićem Janjušem.

U jednom trenutku u njihov razgovor se umešao Uroš Stanić koji je želeo da proveri da li je Filip Đukić bacio oko na Kačavendu, ali je on bio previše pijan da bi na to pitanje dao bilo kakav odgovor.

- Ova pričala mi nije bila potrebna. Svi kad dobiju nogu u d*pe onda sam baba. Neko mi onda kaže da nisam validan komentator jer sam ovo uradila - govorila je Milena.

- Komentatori nemaju veze sa našim životom - rekla je Anastasija.

- Ja se nisam pozdravila sa novim učesnicima da bih mogla da komentarišem i da nekog ne bih zgotivila - nastavila je Kačavenda.

- Ja to nikako nisam mogla da razumem - dodala je Anastasija.

- Filipe, je l' ti se sviđa Kačavenda? Vidi kakva je mačka - umešao se Uroš Stanić.

- Daj ne lupetak - odbrusila je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić