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Navlači te kao poslednju... Asmin unakazio Maju zbog klipova sa Filipom, njihovu akciju nikad neće svariti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Durdžić konačno priznao kakva mišljenje ima o svojoj devojci!

Asmin Durdžić i Maja Marinković nastavili su žestoku svađu u hotelu. On nije mogao da svari njene scene sa Filipom Đukićem koje je video, pa ju je žestoko urnisao i bez dlake na jeziku prozivao.

- Pustili su ti sve bivše, da li sam imao reakciju? Pustili su klip gde se on j*be sa šest k*rva, a onda ti gde te navlači kao poslednju k*rvu. To je tako izgledalo - govorio je Asmin.

- Tebe je iznerviralo jer je on mene strastveno ljubio. Tebi je bitno kako je to izgledalo - dodala je Maja.

- Kao k*rva si na klipu, ispala si nisko moralna devojka. Ja sam te branio jer mi je bilo žao - rekao je Durdžić.

- Kako si se ti ljubio sa svima? - pitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljubio sam se na blic, a ne sa jezikom. Trebalo je da spustiš glavu i da kažeš da sam u pravu, a ja bih ti ovo rekao onda ispod pokrivača. Majo, rasprava me ne zanima. Ako budeš videla klip koji je sličan mom imaš pravo. Ne možeš poljubac u obraz da porediš sa j*bačinom dva puta. Ajde ja nekoga da izj*bem, pa ćemo onda da uporedimo - rekao je Asmin.

- Ja sam gledala kako se prevrćeš po hotelima i skidaš gaće - dodala je Marinkovićeva.

- Onda ti mene ne voliš jer kad nekog voliš to ti smeta - rekao je Asmin.

- Meni ne - poručila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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